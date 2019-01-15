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С начала 2019 года на Украине зафиксировали более 5 тыс. случаев кори

Общество

Заболеваемость продолжает расти

Киев, 15 января 2019, 11:24 — REGNUM  За две недели 2019 года корью заболели 5059 жителей Украины, заявили в пресс-службе Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сообщил 15 января официальный сайт организации.

За минувшую неделю корь обнаружили у 2767 человек — у 1087 взрослых и у 1680 детей.

В Центре также сообщили, что на Украине зафиксирован второй смертельный случай кори в 2019 году — в Житомирской области умер 49-летний мужчина.

Напомним, за неделю с 28 декабря по 3 января на Украине корью заболели 2305 человек.

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Корь: вспышки заболевания и профилактика
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