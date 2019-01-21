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Московский строитель погиб из-за обрушения кирпичной перегородки

Происшествия

Происшествие случилось днём 21 января

Москва, 21 января 2019, 15:21 — REGNUM  В Москве погиб рабочий во время строительно-монтажных работ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по Москве.

Происшествие случилось днём 21 января в здании на Алтуфьевском шоссе Москвы.

«Во время проведения строительно-монтажных работ на мужчину, участвовавшего в их производстве, обрушилась внутренняя кирпичная перегородка. От полученных повреждений рабочий скончался на месте происшествия», — рассказали следователи.

По факту ЧП следственные органы проводят доследственную проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января в Москве теплоход «Бьюти» с пассажирами на борту совершил столкновение с Пушкинской набережной.

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Происшествия на стройках
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