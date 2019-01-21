Следствие изучает столкновение теплохода с набережной Москвы-реки

Москва, , 12:03 — REGNUM Началась доследственная проверка по факту столкновения теплохода «Бьюти» с правым берегом Пушкинской набережной в Москве, сообщили 21 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Инцидент произошёл 20 января около 20:30. По предварительным данным, теплоход при движении вверх по течению реки Москва ниже Андреевского моста столкнулся левой носовой частью судна с правым берегом Пушкинской набережной. Далее судно продолжило движение по маршруту к причалу гостиницы «Украина». В тот момент на борту «Бьюти» находились 94 пассажира, 27 человек обслуживающего персонала и 3 члена экипажа.

Указано, что одной из версий столкновения является отказ рулевого устройства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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