Военные Турции «нейтрализовали» шестерых членов РПК

Анкара, 21 января 2019, 09:51 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» шестерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает 21 января Anadolu Ajansi.
Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается либо убийство противника, либо захват в плен или добровольная сдача.
Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.
На протяжении свыше 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.
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