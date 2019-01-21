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Военные Турции «нейтрализовали» шестерых членов РПК

Происшествия

Курдские повстанцы считаются в Турции террористами

Анкара, 21 января 2019, 09:51 — REGNUM  Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» шестерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает 21 января Anadolu Ajansi.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается либо убийство противника, либо захват в плен или добровольная сдача.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении свыше 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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