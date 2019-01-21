В Греции атаку на стрингера Sputnik назвали спланированной

Афины , , 01:37 — REGNUM Союз фотожурналистов Греции (EFE) полагает, что нападение на стрингера агентства Sputnik во время манифестации в Афинах могло быть спланированным. Об этом говорится в заявлении организации.

По данным источников организации, на группу журналистов напали люди в черной одежде, на которой были греческие флаги и двойной орел. При себе у атакующих были снимки сотрудников СМИ.

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Уточняется, что фоторепортера Sputnik избили металлическими прутьями. Стрингер лишился своего оборудования. Другие журналисты отделались легкими травмами. В EFE осудили такого рода «фашистские действия».

Как сообщало ИА REGNUM, в Афинах переросли в стычки с полицией выступления противников Преспанского соглашения между Грецией и Македонией. В числе тех, кто серьезно пострадал — двое журналистов. Это оператор местного телеканала ERT и стрингер агентства Sputnik Костис Дадамис.

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