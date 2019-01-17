Греческие депутаты получили угрозы расправой перед вотумом доверия — СМИ

Афины , , 07:58 — REGNUM Несколько греческих депутатов получили угрозы смертью перед голосованием в парламенте Греции по вопросу доверия правительству премьер-министра Алексиса Ципраса, пишет австрийская газета Kronen Zeitung.

По сообщению газеты, утром 16 января одна из намеревавшихся голосовать в поддержку Ципраса депутатов получила MMS-сообщение с изображением трупов женщин. Другим членам парламента поступили телефонные звонки с угрозами в адрес их самих и их близких.

В последние дни на севере Греции и в портовом городе Салоники на улицах появились плакаты с портретами политиков, поддерживающих достигнутое соглашение Ципраса о переименовании соседней Македонии в Северную Македонию. На некоторых из них было написано: «Ты тоже хочешь предать (греческую провинцию) Македонию?» Полиция арестовала четверых подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Ципраса выстояло перед голосованием о доверии в парламенте. В его поддержку проголосовало минимальное необходимое число депутатов — 151 из 300. До дня голосования аналитики прогнозировали не менее 154 голосов в пользу действующего правительства.

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