Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике превысило 70 человек

Мехико, , 04:04 — REGNUM По меньшей мере 73 человека погибли в результате взрыва и пожара на трубопроводе в мексиканском штате Идальго. Об этом пишет газета El Universal.

Губернатор штата Омар Файяд сообщил, что его поставили в известность об обнаружении на месте трагедии тел еще нескольких погибших. Ранее было известно о 66 погибших и 76 пострадавших.

Соболезнования мексиканскому народу и близким погибших выразили власти Кубы. США готовы оказать правительству Мексики необходимую поддержку, заявила министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 18 января в районе Тлауэлильпан в Мексике произошел взрыв на месте нелегальной врезки в трубопровод с топливом. В этот момент десятки людей занимались сбором горючего.

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