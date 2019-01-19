Суббота, 19 Января 2019 года
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Ликвидирован пожар на трубопроводе в Мексике

Происшествия

Пострадавшим оказавыется необходимая помощь

Мехико, 19 января 2019, 09:40 — REGNUM  Пожар, возникший после взрыва трубопровода с горючим в районе Тлауэлильпан в штате Идальго в Мексике потушен. Об этом 19 января сообщил в своём аккаунте в социальной сети Twitter губернатор штата Омар Файяд.

Файяд также сообщил об оказании всей необходимой помощи раненым и пострадавшим семьям.

Ранее ИА REGNUM сообщало о, как минимум, 20 погибших и 70 пострадавших при взрыве трубопровода в Мексике.

Взрыв произошёл на незаконно врезанной в основную магистраль ветке для несанкционированной добычи топлива, которой занималось в момент взрыва несколько десятков человек.

Также сообщалось, что в связи с чрезвычайным происшествием начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Читайте ранее в этом сюжете: Взрыв трубопровода в Мексике: погибли 20 человек

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Ситуация в Мексике
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