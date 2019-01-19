Ликвидирован пожар на трубопроводе в Мексике

Мехико, , 09:40 — REGNUM Пожар, возникший после взрыва трубопровода с горючим в районе Тлауэлильпан в штате Идальго в Мексике потушен. Об этом 19 января сообщил в своём аккаунте в социальной сети Twitter губернатор штата Омар Файяд.

Файяд также сообщил об оказании всей необходимой помощи раненым и пострадавшим семьям.

Ранее ИА REGNUM сообщало о, как минимум, 20 погибших и 70 пострадавших при взрыве трубопровода в Мексике.

Взрыв произошёл на незаконно врезанной в основную магистраль ветке для несанкционированной добычи топлива, которой занималось в момент взрыва несколько десятков человек.

Также сообщалось, что в связи с чрезвычайным происшествием начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

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