В Тольятти в результате ДТП пострадали шесть человек

Тольятти, Самарская область, , 22:10 — REGNUM В Тольятти столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль Subaru и маршрутный автобус Peugeot. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Госавтоинспекции МВД России.

По последним данным, в результате ДТП, произошедшего 19 января, пострадали шесть человек.

«Водитель…, управляя автомобилем Subaru, выехал на полосу… и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом Peugeot», — отметили в ведомстве.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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