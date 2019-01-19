В горах Дагестан погиб человек в результате падения автомобиля с обрыва

Махачкала, , 15:33 — REGNUM Один человек погиб, один пострадал в результате падения с обрыва автомобиля в Чародинском районе Дагестана. Об этом 19 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ГУ МЧС, ДТП произошло в 07:00 мск на 5 км автодороги Цуриб — Арчиб. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ — 2112 не справился с управлением и допустил падение автомобиля с обрыва.

В результате происшествия водитель автомобиля погиб на месте, пассажир был госпитализирован в медучреждение Чародинского района.

Движение на данном участке дороги нарушено не было, возгорания не произошло. К ликвидации последствий ДТП были привлечены четыре человека личного состава и одна единица техники.

В данный момент проходит проверка причин и обстоятельств ДТП, приведших к гибели человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о госпитализации троих человек, пострадавших в результате ДТП в Челябинске.

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