Три человека госпитализированы в Челябинске после автоаварии

Челябинск, , 14:50 — REGNUM Женщина и двое детей были госпитализированы после ДТП в Челябинске. Об этом 19 января сообщила пресс-служба ГИБДД УМВД РФ по городу.

ДТП произошло в 00:20 по местному времени 19 января. На улице Братьев Кашириных в Челябинске произошло лобовое столкновение двух лдегковых автомобилей.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota спрвоцировал лобовое столкновение с автомобилем Hyundai, выехав на полосу встречного движения.

В результате столкновения получили травмы водитель и пассажиры автомобиля Hyundai. Водитель, мужчина 1978 года рождения, был осмотрен медиками, ему рекомендовано амбулаторное лечение. Пассажиры — женщина 1980 года рождения и двое детей, девочки 2002 и 2009 годов рождения, были госпитализированы.

Кроме того, сообщается, что водитель автмобиля Toyota, мужчина 1975 года рождения, ранее был лишён права на управление автотранспортными средствами.

Проводится расследование всех причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести пострадавших в результате ДТП в Астрахани. Все пострадавшие были госпитализированы, но позднее трое из них, в том числе двое детей, были отпущены домой, их жизни ничего не угрожает.

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