Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике достигло 66 человек

Мехико, , 17:28 — REGNUM Число жертв взрыва трубопровода в мексиканском штате Идальго превысило 60 человек. Об этом сообщил губернатор штата Омар Файяд на своей странице в соцсети Twitter.

«Итог случившегося… — 66 погибших и 76 раненых людей, которым оказывается помощь в разных больницах», — написал губернатор.

Ранее СМИ сообщали о 20 погибших при взрыве трубопровода.

Как передавало ИА REGNUM, 19 января в Мексике в штате Идальго на трубопроводе с горючим прогремел взрыв.

ЧП произошло в районе Тлауэлильпан.

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