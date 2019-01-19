Суббота, 19 Января 2019 года
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Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике достигло 66 человек

Происшествия

19 января в Мексике в штате Идальго на трубопроводе с горючим прогремел взрыв

Мехико, 19 января 2019, 17:28 — REGNUM  Число жертв взрыва трубопровода в мексиканском штате Идальго превысило 60 человек. Об этом сообщил губернатор штата Омар Файяд на своей странице в соцсети Twitter.

«Итог случившегося… — 66 погибших и 76 раненых людей, которым оказывается помощь в разных больницах», — написал губернатор.

Ранее СМИ сообщали о 20 погибших при взрыве трубопровода.

Как передавало ИА REGNUM, 19 января в Мексике в штате Идальго на трубопроводе с горючим прогремел взрыв.

ЧП произошло в районе Тлауэлильпан.

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