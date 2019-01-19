Взрыв трубопровода в Мексике: погибли 20 человек

Мехико, , 07:27 — REGNUM По меньшей мере 20 человек погибли, ещё 71 — пострадал при взрыве и последующем пожаре трубопровода в штате Идальго, в Мексике. Об этом 19 января сообщил губернатор штата Омар Файяд в своём Twitter.

Взрыв прогремел в то время, когда десятки человек занимались нелегальным сбором топлива на незаконной врезке в ветку трубопровода на территории Тлауэлильпана.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отдал распоряжение правительству страны оказать помощь всем пострадавшим при взрыве и пожаре.

Кроме того, как сообщил в своём Twitter министр общественной безопасности и защиты граждан Альфонсо Дурасо, в связи с чрезвычайным происшествием начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Стоит отметить, что в связи с участившимися случаями хищения топлива с помощью нелегальных врезок в трубопровод власти Мексики в декабре 2018 года приняли решение остановить прокачку топлива по трубопроводу и доставлять горючее в цистернах. На все нефтеперерабатывающие предприятия и стратегические объекты, связанные с транспортировкой топлива, были введены правительственные войска.

Подобные меры привели к снижению объёмов перевозки топлива и к его дефициту. При этом в стране в связи с хищением горючего на данный момент расследуется около 1,8 тысячи дел.