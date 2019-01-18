На месте взрыва в Магнитогорске нет следов взрывчатки — СКР

Москва, , 11:07 — REGNUM Приоритетной версией трагедии в Магнитогорске на сегодняшний день остается взрыв бытового газа. Об этом сообщила 18 января официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Также она подчеркнула, что следователи продолжают изучать все возможные версии трагедии.

«Подчеркну, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено», — отметила она.

Также в ведомстве сообщили, что делать окончательные выводы о причине произошедшего можно будет сделать лишь после тщательного расследования, и предложили не доверять сообщениям о «терактах», распространяемых злоумышленниками.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января стало известно, что за взрыв жилого дома в Магнитогорске по прошествии двух недель с момента трагедии взяла на себя ответственность террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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