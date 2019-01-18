Террористы ИГИЛ* заявили о своей причастности к взрывам в Магнитогорске

Вашингтон, , 07:27 — REGNUM Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по прошествии более двух недель с момента трагедии взяла на себя ответственность за взрыв жилого дома в Магнитогорске. Кроме того, боевики заявили и о своей причастности к подрыву микроавтобуса. Об этом сообщает портал SITE Intelligence Group, который отслеживает активность террористов в интернете.

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Из-под завалов жилого дома в Магнитогорске извлечены двое погибших

Авторы сообщения ссылаются на 165-й номер еженедельной газеты террористов. Подробности не приводятся. При этом в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) такое длительное молчание объяснили тем, что опасались за жизнь устроивших подрывы людей. Теперь якобы эта опасность миновала.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в девятиэтажном доме в Магнитогорске прогремел рано утром 31 декабря 2018 года. Полностью обрушился седьмой подъезд. В результате погибли 39 человек. Ещё шестеро пострадали.

Появившиеся сообщения о якобы совершённом теракте в правоохранительных органах и МЧС опровергли. Официальная версия произошедшего — утечка бытового газа.

На следующий день, 1 января 2019 года, на перекрёстке улиц Правды и Карла Маркса взорвался микроавтобус. Внутри находились три человека. Все они погибли. По данным силовых структур Челябинской области, в маршрутке находилось два газовых баллона.

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