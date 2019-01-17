Четверг, 17 Января 2019 года
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Опубликовано видео сильного взрыва в кампусе Лионского университета

Происшествия

Взрыв произошел на фоне пожара в здании кампуса учебного заведения

Лион, Франция, 17 января 2019, 14:07 — REGNUM  Очевидцы выложили в сеть видеозапись взрыва в кампусе университета города Лион на востоке Франции. Ролик опубликован в Twitter-канале La Plume Libre.

На кадрах записи видно, что сильный взрыв утром 17 января произошел на фоне возгорания в здании кампуса университета. Отмечается, что в результате инцидента по меньшей мере один человек пострадал, несколько зданий эвакуированы.

https://twitter.com/LPLdirect/status/1085834827302080512

По предварительным данным, в результате пожара взорвался баллон с бытовым газом. В учебном заведении сообщили, что на текущее время пламя локализовано.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января в результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Тбилиси погибли четыре человека. Также в результате ЧП восемь человек были ранены.

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Взрывы бытового газа
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