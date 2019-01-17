Четверг, 17 Января 2019 года
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При взрыве газа в жилом доме в Тбилиси погибли четыре человека

Происшествия

Еще восемь получили ранения

Тбилиси, 17 января 2019, 01:49 — REGNUM  В результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Тбилиси погибли четыре человека, сообщает Первый грузинский телеканал.

Глава грузинского минздрава Давид Сергеенко заявил телеканалу, что среди погибших был и несовершеннолетний, скончавшийся в больнице от полученных травм. Также сообщается о восьми раненых. Состояние пяти из них оценивается как легкой степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января в многоэтажном доме в грузинском Тбилиси произошел взрыв. По предварительной версии, в доме взорвался бытовой газ.

На место взрыва оперативно прибыли премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, мэр города Каха Каладзе и президент страны Саломе Зурабишвили. 17 января был объявлен днем траура в Грузии.

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Взрывы бытового газа
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