При взрыве газа в жилом доме в Тбилиси погибли четыре человека

Тбилиси, , 01:49 — REGNUM В результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Тбилиси погибли четыре человека, сообщает Первый грузинский телеканал.

Глава грузинского минздрава Давид Сергеенко заявил телеканалу, что среди погибших был и несовершеннолетний, скончавшийся в больнице от полученных травм. Также сообщается о восьми раненых. Состояние пяти из них оценивается как легкой степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января в многоэтажном доме в грузинском Тбилиси произошел взрыв. По предварительной версии, в доме взорвался бытовой газ.

На место взрыва оперативно прибыли премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, мэр города Каха Каладзе и президент страны Саломе Зурабишвили. 17 января был объявлен днем траура в Грузии.

Читайте ранее в этом сюжете: В одном из жилых домов в Тбилиси прогремел взрыв