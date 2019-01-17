Житель Сочи обвиняется в приготовлении к убийству родителей из-за квартиры

Сочи, Краснодарский край, , 11:06 — REGNUM В Сочи следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя, который обвиняется в приготовлении к убийству родителей и своей несовершеннолетней сестры, сообщает 17 января пресс-служба главного следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, молодой человек решил организовать убийство родственников, чтобы завладеть квартирой и другим имуществом, вступив в наследство. О своих планах он рассказал другу, который и обратился в полицию.

В роли «исполнителя» выступил сотрудник полиции, за убийство обвиняемый предложил 3 млн рублей, которые он был намерен передать после вступления в наследство. Молодой человек сообщил «исполнителю» расположение комнат в доме, камер видеонаблюдения, о собаке и прочие обстоятельства.

Получив в конце января 2018 года подтверждающие материалы об убийстве, фигурант написал расписку и передал ее «исполнителю», после чего обвиняемого задержали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 105 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ленинградской области осудили мужчину, который взял кредит в банке, чтобы оплатить киллеру убийство своей жены. Однако «наемный убийца» оказался сотрудником полиции, и женщина была спасена.

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