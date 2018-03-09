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В Ленобласти осужден мужчина, взявший кредит на убийство жены

Общество

Мотивом преступления стала личная неприязнь

Всеволожск, Ленинградская область, 9 марта 2018, 11:46 — REGNUM  Молодой мужчина взял кредит в банке, чтобы оплатить киллеру убийство своей жены. Однако «наемный убийца» оказался сотрудником полиции, и женщина была спасена. А «заказчик» отправится в колонию, сообщили 9 марта в Следственном управлении СКР по Ленинградской области.

Во Всеволожском районе Ленобласти вынесен приговор по уголовному делу об организации приготовления к убийству. Его фигурантом стал 22-летний житель Санкт-Петербурга. Следствием и судом установлено, что летом 2017 года молодой человек решил совершить убийство своей жены и начал искать исполнителей злодеяния. Он обратился к своему знакомому, который своевременно сообщил о готовящемся преступлении в полицию.

По данным СМИ, заказчик готов был заплатить за убийство своей супруги 150 тыс. рублей, для этого он взял кредит в банке.

Мотивом готовящегося преступления была личная неприязнь к супруге, а также желание получить единоличную опеку над малолетней дочерью.

В конце июля 2017 года на территории Всеволожского района Ленинградской области и Санкт-Петербурга мужчина неоднократно встречался с «киллером», роль которого исполнил сотрудник полиции.

«В ходе бесед с которым предложил способ совершения убийства, в качестве орудия преступления предоставил «на выбор» два ножа, передал данные об адресе проживания супруги и ее личное фото, а также сообщил о готовности выплаты аванса. Тогда же злоумышленник потребовал предоставить ему в качестве доказательства исполнения преступления личные вещи убитой», — рассказали в СУ СКР по Ленобласти.

При передаче «киллеру» аванса за якобы совершенное убийство и получении в качестве подтверждения вещей несостоявшейся жертвы преступник был задержан.

Суд признал его виновным в совершении преступления и приговорил к лишению свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленинградской области мужчина взял кредит на убийство жены

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Бытовые убийства

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