На минских переговорах Киев поднимет вопрос выборов в Донбассе

Киев, , 16:03 — REGNUM На предстоящих переговорах трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) украинская сторона поднимет вопрос проведения выборов в отдельных регионах Донбасса. Об этом 11 января в эфире одного из украинских телеканалов заявилзамминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

«События, которые произошли, — так называемы выборы, им нужно уделить намного больше внимания. На наш взгляд, это очередной шаг к институционализации и легитимизации этих режимов. Это абсолютно недопустимо. Абсолютно целесообразно, что Украина в очередной раз пытается привлечь внимание, в первую очередь наших международных партнеров к тем событиям, которые произошли в прошлом году», — сказал Тука.

Он сообщил, что у Киева есть претензии к Евросоюзу относительно эффективности механизма контроля за ранее введенными санкциями в отношении Кремля.

«Нужно поднимать планку и вести разговор не о продлении существующих санкций, а об усилении санкционных механизмов, о повышении контроля за введенными санкциями. У нас есть определенные претензии к нашим европейским партнерам относительно этого», — добавил Тука.

Он с сожалением констатировал, что «Киеву не удается убедить Запад усилить санкции в отношении Кремля».

«Сегодня для нашего государства сложилась не очень благоприятная обстановка, исходя из тех событий, которые происходят в отношениях между ЕС и США, и во-вторых, в самих США. Сегодня в ЕС основное внимание уделяется внутренним проблемам, в частности выходу Великобритании из ЕС и напряженным отношениям между США и ЕС. К сожалению, в краткосрочной перспективе нам не приходится рассчитывать на какие-то успехи в этом направлении», — подытожил Тука.

Как сообщало ИА REGNUM, следующее заседание участников трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе пройдет в Минске 16 января 2019 года. 19 декабря 2018 года первый зампредседателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко предложила перенести работу ТКГ из Белоруссии на нейтральную территорию.

«…подписание Путиным военной доктрины Союзного государства вместе с Беларусью еще больше ставят под сомнение заявленную Минском нейтральность. Это исключительно мое мнение, но — возможно, мирные переговоры стоит перенести в действительно нейтральную страну», — отметила Геращенко.

Она предложила перенести переговоры в Астану, поскольку на Генассамблее ООН делегация Казахстана воздержалась от поддержки резолюции по демилитаризации Азовского и Черного морей.