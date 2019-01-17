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Извержение вулкана произошло на острове Кутиноэрабу в Японии

Происшествия

Местные власти призвали жителей эвакуироваться с острова в целях безопасности

Токио, 17 января 2019, 07:42 — REGNUM  На юго-западе Японии произошло извержение вулкана. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Вулкан активизировался в четверг, 17 января, на острове Кутиноэрабу, площадь которого составляет около 38 кв. км.

Местные власти призвали жителей эвакуироваться с острова в целях безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 апреля 2018 года на юге Японии пробудился бездействовавший почти 250 лет вулкан. Столб дыма и пепла гора Ио извергла впервые с 1768 года.

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Извержения вулканов
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