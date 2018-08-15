В Японии просыпается вулкан: власти готовы эвакуировать местное население

Токио, , 07:51 — REGNUM В связи с возрастающей опасностью мощного извержения вулкана Синдакэ на японском острове Кутиноэрабу в юго-западной префектуре Кагосима правительство Японии создало специальный кризисный штаб. Об этом сообщает 15 августа агентство Kyodo.

Отмечается, что степень опасности извержения вулкана Синдакэ была повышена Национальным метеорологическим управлением страны до четвёртого уровня по пятибалльной шкале, что означает необходимость подготовки к эвакуации местного населения. Созданный властями Японии кризисный штаб предназначен для анализа обстановки и принятия управленческих решений.

Специалисты метеослужбы предупредили местных жителей о необходимости соблюдения мер осторожности в радиусе трёх километров от кратера вулкана: возможно падение на землю вулканических бомб.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля 2018 года на юге Японии пробудился вулкан, бездействовавший 250 лет. Столб дыма и пепла гора Ио извергла впервые с 1768 года. Метеорологическое агентство Японии расширило «опасную зону» с кратера до всего горного хребта.

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