Украинские силовики обстреляли территорию ДНР девять раз — СЦКК

Соледар, ДНР, , 10:11 — REGNUM За минувшие сутки зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, сообщили 16 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ВСУ обстреливали территорию ДНР с горловского и донецкого направления из крупнокалиберного стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Ясиноватая, Жабичево, Донецк (Вольво-центр, посёлок шахты Трудовская, Александровка), Старомихайловка», — отметили в СЦКК.

Жертв и разрушений нет.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 95 боеприпасов.

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Отметим, 29 декабря 2018 года Трёхсторонняя контактная группа договорилась о введении «новогоднего» перемирия в Донбассе, однако украинская сторона игнорирует свои обещания.