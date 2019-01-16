Среда, 16 Января 2019 года
10:29:05 МСК

Украинские силовики обстреляли территорию ДНР девять раз — СЦКК

Происшествия

ВСУ не применяли артиллерию и гранатомёты

Украинские силовики обстреляли территорию ДНР девять раз — СЦКК
Иллюстрация: Mil.gov.ua
Солдаты ВСУ

Соледар, ДНР, 16 января 2019, 10:11 — REGNUM  За минувшие сутки зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, сообщили 16 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ВСУ обстреливали территорию ДНР с горловского и донецкого направления из крупнокалиберного стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Ясиноватая, Жабичево, Донецк (Вольво-центр, посёлок шахты Трудовская, Александровка), Старомихайловка», — отметили в СЦКК.

Жертв и разрушений нет.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 95 боеприпасов.

Читайте также: ДНР: ВСУ за сутки нарушили перемирие 10 раз

Отметим, 29 декабря 2018 года Трёхсторонняя контактная группа договорилась о введении «новогоднего» перемирия в Донбассе, однако украинская сторона игнорирует свои обещания.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить