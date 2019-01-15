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На месте взрыва в Шахтах обнаружены тела двух погибших — МЧС

Происшествия

Число погибших при взрыве газа возросло до четырёх

Шахты, Ростовская область, 15 января 2019, 18:03 — REGNUM  Донские спасатели при разборе завалов на месте ЧС в Шахтах (Ростовская область) обнаружили тела ещё двух погибших. Об этом сообщил глава регионального управления МЧС Вячеслав Бутко.

До сих пор остаётся неизвестной судьба ещё одного человека, находившегося в доме в момент взрыва.

ИА REGNUM напоминает, утром 15 января стало известно о том, что число погибших при взрыве бытового газа в Шахтах возросло до двух человек.

16 января в городе Шахты объявлен траур по погибшим.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа в девятиэтажном жилом доме произошёл утром 14 января. В результате повреждено 16 квартир, четыре из которых разрушены сильно.

Из зоны ЧП были эвакуированы 140 человек. В гостинице «Горняк» временный приют нашли 28 человек (12 семей), в том числе двое детей. Родные и близкие приютили 118 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Поисковые работы на месте ЧС в Шахтах завершатся до наступления темноты

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Взрыв бытового газа в ростовском городе Шахты
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