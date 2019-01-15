Поисковые работы на месте ЧС в Шахтах завершатся до наступления темноты

Шахты, Ростовская область, , 11:41 — REGNUM Под завалами в Шахтах Ростовской области надежды найти трёх человек, чья судьба остаётся неизвестной, сведены к нулю. Поисковые работы на месте ЧП завершатся до наступления темноты, проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ростовской области 15 января.

По последним данным, в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме два человека погибли, двое находятся в больнице.

Уточняется, что повреждено 16 квартир, четыре из которых имеют сильные разрушения.

В гостинице «Горняк» временный приют нашли 28 человек (12 семей), в том числе двое детей. Родные и близкие приютили 118 человек.

К разборам завалов привлечено 150 единиц техники, в том числе два тяжелых автокрана. В ликвидации ЧС задействовано более 500 человек.

16 января в Шахтах будет объявлен траур по погибшим в результате взрыва.

ИА REGNUM напоминает, что по факту взрыва бытового газа в Шахтах возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Уголовное дело будут расследовать специалисты Главного следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу.

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