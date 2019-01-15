Сбивший пешехода судья в Краснодаре скрылся с места ДТП — СМИ

Краснодар, , 15:08 — REGNUM В Краснодаре судья гарнизонного военного суда, сбив на переходе девушку, попытался скрыться с места ДТП, передает радиостанция «Говорит Москва».

По словам очевидцев происшествия, после наезда на пешехода судья, ехавший на KIA Optima, начал угрожать очевидцам и пострадавшей, обвиняя в инсценировке. После того, как водитель понял, что произошедшее инсценировкой не является, он попытался скрыться с места происшествия, а прибывшая полиция отказалась принимать меры к нарушителю, утверждают местные жители.

Также мать пострадавшей сообщила, что ее дочери после аварии начали поступать угрозы от совершившего нарушение судьи.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября 2018 года стало известно, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи из Карачаево-Черкесии Максима Якуша, которого обвиняют в гибели двух человек в результате ДТП.

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