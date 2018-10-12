Глава СКР возбудил дело против судьи в Карачаево-Черкесии

Москва, , 10:07 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи из Карачаево-Черкесии Максима Якуша, сообщили ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе ведомства. Мирового судью Урупского района обвиняют в гибели двух человек в ДТП, в котором он участвовал.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Напомним, автоавария произошла 12 мая 2018 года на 44-м километре федеральной автомобильной дороги «Кавказ». Якуш, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем Kia Rio. В результате ДТП погибли два пассажира этого автомобиля — 19-летний парень и 36-летний мужчина. Сам мировой судья получил незначительные повреждения.

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Это происшествие получило широкий общественный резонанс, из-за того что судья скрылся с места ДТП и не прошел медицинское освидетельствование. Депутаты парламента республики обратились в республиканскую Квалификационную коллегию судей с просьбой досрочного прекратить полномочия судьи мирового суда Максима Якуша, так как такое поведение судьи, нарушившего Кодекс судейской этики, не соответствует его статусу.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября 2018 года квалификационная коллегия судей Верховного суда КЧР, рассмотрев представление главы СКР, дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении мирового судьи. Его расследование будет вести следственное управление СКР по Карачаево-Черкесии.