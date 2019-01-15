Два человека погибли в ДТП с маршруткой под Белгородом

Белгород, , 11:11 — REGNUM В Белгородской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и пассажирской «ГАЗели» погибли два человека, еще 12 пострадали, сообщает пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в 06:20 утра 15 января на 628-м км автодороги М2-Крым в районе хутора Гремучий.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Калина» выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновения с маршруткой. В результате водитель и пассажир легковушки скончались на месте аварии. Водитель и девять пассажиров «ГАЗели», а также два пассажира «Лады» обратились за помощью в медицинское учреждение.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 15 человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и гружёного лесовоза под Сыктывкаром.

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