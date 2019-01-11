Следователи начали проверку после ДТП с автобусом и лесовозом в Коми

Сыктывкар, , 07:35 — REGNUM В Коми следователи организовали доследственную проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса и лесовоза, сообщает пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.

По данным следствия, ДТП произошло вечером 10 января на 4-м км автодороги Сыктывкар — Троицко-Печорск. По предварительным данным, в результате аварии пострадали 13 человек.

Отмечается, что в рамках проверочных мероприятий следователи дадут правовую оценку, в том числе на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, водитель лесовоза при повороте совершил столкновение с автобусом, следовавшим из Сыктывкара в сторону посёлка Краснозатонский. Сообщалось, что десять человек были госпитализированы, в том числе трое детей.

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