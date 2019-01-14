Вице-премьер Польши попал в аварию в Кракове

Краков, Польша, , 11:24 — REGNUM В Кракове произошло ДТП с участием правительственного автомобиля «Мерседес», на котором ехал вице-премьер Польши Ярослав Говин, передает радиостанция RMF 24.

Отмечается, что лимузин высокопоставленного лица пострадал после того, как в него врезался на повороте другой автомобиль. Сообщается, что сам Говин в результате аварии не пострадал, правительственное авто получило незначительные повреждения, а виновнику ДТП был выписан штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января стало известно, что в польском Гданьске во время благотворительного мероприятия было совершено нападение на мэра города Павла Адамовича.

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