Врачам удалось запустить сердце раненого мэра Гданьска

Варшава, , 01:59 — REGNUM Сердце мэра Гданьска Павла Адамовича, пострадавшего при нападении, вновь работает благодаря усилиям врачей. Об этом президент Польши Анджей Дуда написал на своей странице в Twitter.

Специалисты смогли восстановить сердцебиение чиновника, получившего серьезное ранение. Надежда есть, однако состояние Адамовича остается крайне тяжелым, отметил Дуда.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января во время благотворительного концерта проникший на сцену мужчина ударил Адамовича ножом. Политика госпитализировали, злоумышленник задержан полицией.

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