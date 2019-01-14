ЛНР: ВСУ обстреляли четыре посёлка

Луганск, , 07:20 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики четыре раза нарушили перемирие, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 14 января официальный сайт оборонного ведомства.

ВСУ обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Желобок, Калиновка, Молодежное, Первомайск.

В направлении Желобка было выпущены две мины калибра 82-мм со стороны населённого пункта Крымское. Калиновку и Молодёжное боевики обстреляли из гранатомёта АГС, выпустив, в общей сложности, 33 гранаты, а также применили крупнокалиберное стрелковое оружие. Первомайск обстреляли из вооружения БМП-1 со стороны Попасной.

В результате обстрелов жертв и разрушений нет, отметили в оборонном ведомстве ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в ЛНР было зафиксировано четыре случая нарушения перемирия со стороны ВСУ.

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