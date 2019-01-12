Суббота, 12 Января 2019 года
09:16:07 МСК

ЛНР: Режим перемирия нарушен 4 раза за сутки

Происшествия

Были обстреляны три населённых пункта

ЛНР: Режим перемирия нарушен 4 раза за сутки
Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ

Луганск, 12 января 2019, 09:12 — REGNUM  Четыре раза за минувшие сутки обстреляли ВСУ территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 12 января сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Под огнём ВСУ оказались районы посёлка городского типа Фрунзе, а также сёла Логвиново и Желобок.

Огонь вёлся: в направлении Логвиново с вооружения БМП, в направлении Желобок из 82-мм миномётов и автоматических станковых гранатомётов АГС, в направлении Фрунзе из 120-мм миномётов и АГС.

В результате обстрелов о жертвах и пострадавших среди мирного населения и военнослужащих ЛНР информации не поступало, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх нарушениях режима перемирия украинскими военнослужащими.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли территорию ЛНР из крупнокалиберных миномётов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Артобстрелы республик Донбасса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить