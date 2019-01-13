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Неизвестный сумел незаконно проникнуть на борт самолёта в Шереметьево

Происшествия

Нарушитель был задержан пограничниками

Неизвестный сумел незаконно проникнуть на борт самолёта в Шереметьево
Петр Данилов © ИА Красная Весна
На борту самолета

Москва, 13 января 2019, 14:04 — REGNUM  Неизвестный мужчина, незаконно проникший на борт авиалайнера в московском аэропорту Шереметьево, был задержан пограничниками. Об этом 13 января сообщает агентство «Интефакс».

По предварительной информации, мужчина проник на борт самолёта, следующего рейсом Москва — Брюссель, минуя все кордоны безопасности. Злоумышленнику удалось пройти на территорию аэродрома через терминал, предназначенный для экипажей самолётов.

Мужчина выбежал на лётное поле и направился к ближайшему авиалайнеру — самолёту компании «Аэрофлот», который готовился следовать рейсом Москва — Брюссель. Мужчине удалось подняться на борт воздушного судна с помощью лестницы для технического персонала, готовящего обычно лайнеры к вылету.

О произошедшем сообщили пограничникам, которые задержали злоумышленника на борту авиалайнера. Вылет рейса Москва — Брюссель в результате инцидента был задержан.

Ранее ИА REGNUM сообщало о видеоролике, сделанном в Вашингтонском аэропорту имени Даллеса, вызвавшем множество комментариев у пользователей сети.

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Происшествия в аэропортах
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