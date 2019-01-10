Отец, который тащит дочь за капюшон по аэропорту, попал на видео

Вашингтон, , 11:21 — REGNUM Более миллиона просмотров пользователей видеохостинга YouTube набрал ролик, снятый в Вашингтонском международном аэропорту имени Даллеса. На видео запечатлен мужчина, который невозмутимо тащит за собой спокойно переносящую происходящее девочку.

Ролик собрал множество комментариев пользователей сети — от сочувствующих до гневных. Многим показалось смешным поведение взрослого и ребенка. На кадрах видео можно заметить еще одну девочку, видимо, старшую сестру той, что тащат за капюшон куртки.