Четверг, 10 Января 2019 года
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Отец, который тащит дочь за капюшон по аэропорту, попал на видео

Происшествия

Ролик собрал множество комментариев пользователей сети — от сочувствующих до гневных

Вашингтон, 10 января 2019, 11:21 — REGNUM  Более миллиона просмотров пользователей видеохостинга YouTube набрал ролик, снятый в Вашингтонском международном аэропорту имени Даллеса. На видео запечатлен мужчина, который невозмутимо тащит за собой спокойно переносящую происходящее девочку.

Ролик собрал множество комментариев пользователей сети — от сочувствующих до гневных. Многим показалось смешным поведение взрослого и ребенка. На кадрах видео можно заметить еще одну девочку, видимо, старшую сестру той, что тащат за капюшон куртки.

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Происшествия в аэропортах
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