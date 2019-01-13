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В Ингушетии после атаки на полицейских возбуждено уголовное дело

Происшествия

Автомобиль, в котором находились четверо полицейских и местный житель, подвергся обстрелу на федеральной трассе «Кавказ»

Магас, 13 января 2019, 01:58 — REGNUM  Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия возбуждено в Ингушетии после обстрела неизвестными автомобиля с полицейскими. Об этом сообщает пресс-служба республиканского следственного управления СКР.

По данным следствия, вечером 12 января автомобиль «Мерседес», в котором находились четверо полицейских и местный житель, подвергся обстрелу из огнестрельного оружия на федеральной трассе «Кавказ». Атаковали полицейских неустановленные лица, которые передвигались, предположительно, на LADA Granta.

В результате трое из находившихся в «Мерседесе» были ранены, их доставили в больницу. На месте происшествия были найдены и изъяты гильзы калибра 7,62 мм, уточнили в СК.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Устанавливаются личности нападавших, предприняты меры к их задержанию.

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