Задержан подозреваемый в убийстве женщины на рынке в Ингушетии

Магас, , 15:55 — REGNUM В Ингушетии задержали мужчину, которого подозревают в совершении 6 января убийства жительницы республики. Скрывшийся с места преступления злоумышленник был пойман в ночь на 10 января, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Напомним, 54-летняя женщина была застрелена днем 6 января 2019 года на территории оптово-розничного рынка, расположенного в сельском поселении Зязиков-Юрт. По факту совершения преступления было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

На поимку преступника были сориентированы сотрудники правоохранительных органов. Подозреваемым в совершении убийства оказался 33-летний местный житель. Его задержали спустя трое суток после совершения преступления. В настоящее время ведется установление всех обстоятельств произошедшего.

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