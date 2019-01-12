При взрыве в Париже, по уточнённым данным, погибли два человека

Париж, , 16:59 — REGNUM Два человека погибли в результате взрыва газа в жилом многоэтажном доме в центре Парижа. Уточнённые данные приводит прокуратура города.

По информации парижской прокуратуры, оба погибших — пожарные, оказавшиеся на месте происшествия до взрыва, так как их вызвали жильцы дома, почувствовавшие запах газа.

Также по данным прокуратуры лёгкие ранения и травмы получили 37 человек. При этом по информации, поступившей от сотрудников полиции, 10 человек находятся в тяжёлом состоянии.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил в эфире телеканала BFM, что всем жителям, эвакуированным из района ЧП, будет предоставлено временное жильё. Также министр отметил отвагу и доблесть пожарных, работавших на месте происшествия и спасших из-под завалов своих товарищей.

Как заявил прокурор Парижа Реми Эйтз, в данное время начато следствие, которое рассмотрит все возможные причины произошедшего. В качестве основной причины, как подтвердил Эйтз, называется утечка бытового газа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх погибших в результате взрыва в Париже. Эту информацию сообщил Le Figaro со ссылкой на министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера.

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