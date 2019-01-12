В результате взрыва газа в Париже погибли четыре человека

Париж, , 16:05 — REGNUM Четыре человека погибли в результате взрыва газа в центре Парижа. Об этом 12 января сообщает Le Figaro, со ссылкой на министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера.

Двое погибших были сотрудниками пожарной службы, двое — гражданские лица. Состояние ещё десяти пострадавших оценивается как крайне тяжёлое.

Также сообщается, что пожар на месте происшествия потушен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате взрыва на улице Тревиз в Париже пострадали 36 человек. На месте взрыва продолжают работу сотрудники спецслужб, в том числе полиция, пожарные и медики.

Напомним, что взрыв в центре Парижа прогремел в 11:00 (09:00 мск). Причиной взрыва послужила уиечка газа в булочной на первом этаже многоэтажного жилого здания. В результате взрыва полностью разрушен фасад здания, выбиты окна и оконные рамы в близлежащих домах, взрывной волной были повреждены автомобили, припаркованные на стоянке около булочной.

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