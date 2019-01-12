Суббота, 12 Января 2019 года
16:06:06 МСК

В Дагестане в ДТП погибли три человека

Происшествия

Авария произошла в субботу, 12 января, возле села Тотурбийкала

В Дагестане в ДТП погибли три человека
Иван Шилов © ИА REGNUM
Авария

Хасавюрт, Дагестан, 12 января 2019, 16:01 — REGNUM  В Хасавюртовском районе Дагестана столкнулись три транспортных средства — легковой автомобиль «Лада Приора», пассажирская «Газель» и грузовик «КаМАЗ». Об этом сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе МВД России по республике.

ДТП произошло в субботу, 12 января, возле села Тотурбийкала. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека, еще двое пострадали.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Читайте также: Десять машин были протаранены грузовиком на МКАД

А также: Массовое ДТП произошло в Ростовской области

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить