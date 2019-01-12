Массовое ДТП произошло в Ростовской области

Миллерово, Ростовская область, , 14:33 — REGNUM 12 автомобилей столкнулись на автотрассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом 12 января сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что на отрезке, длиной два километра, в разное время произошло шесть ДТП с участием 12 транспортных средств. Все ДТП произошли в районе 852-го километра автотрассы М-4 «Дон».

Самую большую сложность для спецслужб представляла грузовая фура, которая, развернувшись в результате ДТП поперёк полотна дороги, перекрыла движение по автотрассе в северном направлении. В данный момент фура с проезжей части убрана, движение на автотрассе восстановлено.

По данным регионального ГУ МЧС, в результате автоаварий пострадали два человека. В данное время на трассе развёрнуты пункты обогрева для автомобилистов-участников ДТП, либо попавших в затор на данном участке трассы.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. По предварительным данным, основным фактором аварий стали сложные дорожные условия, возникшие из-за гололедицы и сильного бокового ветра.

ГУ ГИБДД Ростовской области настоятельно рекомендует в ближайшее время не предпринимать поездок на дальние расстояния.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП на 29-м километре МКАД. Здесь на стоянке грузовик протаранил десять автомобилей. Пострадавших нет. Обстоятельства ДТП выясняются.

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