Десять машин были протаранены грузовиком на МКАД

Москва, , 11:43 — REGNUM Десять автомобилей протаранил грузовик на юге Москвы. Об этом 12 января собщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу.

Инцидент произошёл на стоянке на внешней стороне Московской кольцевой автомобильной дороги, 29-й километр.

По предварительным данным, грузовик, потеряв управление, совершил наезд на, как минимум, 10 автотранспортных средств.

Потерпевших в результате происшествия нет. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП во Владивостоке, где в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутки пострадали 15 человек, в том числе двое детей. Пострадавшие госпитализированы.

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