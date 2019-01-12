Число пострадавших в результате взрыва газа в Париже достигло 36 человек

Париж, , 14:53 — REGNUM Число пострадавших в результате взрыва на улице Тревизо в Париже достигло 36 человек. Об этом 12 января сообщает France Info.

Состояние 12 человек, в том числе троих пожарных, оценивается медиками как критическое.

На месте взрыва сейчас работают более двухсот сотрудников спецслужб, в том числе спасатели, пожарные, полиция и медики. Для эвакуации раненых задействованы вертолёты гражданской обороны.

Также сообщается, что на место происшествия прибыли мэр города Парижа Анн Идальго, премьер-министр Франции Эдуар Филипп и министр внутренних дел Кристоф Кастанер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что взрыв в жилом многоэтажном доме в центре Парижа прогремел около 09:00 по местному времени (11:00 мск), в качестве основной причины взрыва названа утечка газа в булочной, которая находится на первом этаже здания. В результате взрыва практически полностью был разрушен фасад здания. Ранее сообщалось о 20 пострадавших в результате взрыва.

Читайте ранее в этом сюжете: По меньшей мере 20 человек пострадали в результате взрыва газа в Париже