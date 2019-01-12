Аэропорт Волгограда в ближайшее время будет работать по фактической погоде

Волгоград, , 07:47 — REGNUM Аэропорт города Волгограда, закрытый ранее из-за плохих метеоусловий, возобновил свою работу. Об этом 12 января сообщила справочная служба аэропорта.

Ночью 11 января аэропорт был закрыт из-за дождя и мокрого снега, ставших причиной нарастания ледяной корки на взлётно-посадочной полосе аэропорта. Сегодня в 05:00 мск аэропорт был открыт, но работать продолжает по фактической погоде. В настоящий момнт в аэропорту задержаны 10 авиарейсов: пять на вылет и пять на прилёт.

Работа аэропорта по фактической погоде означает, что конечное решение о посадке авиаборта в сложившихся погодных условиях принимает командир воздушного судна.

На данный момент ни один из задержанных рейсов не садился в аэропорту Волгограда. Ранее ушедший в аэропорт города Астрахани рейс из московского аэропорта Домодедово пока задерживается. Рейс из Санкт-Петербурга, ночью переадресованный в аэропорт Ростова-на-Дону, вылетел в столичный аэропорт Внуково.

По данным метеорологов, сейчас в районе аэропорта продолжается снег с дождём, температура воздуха составляет +2 градуса, наблюдается сплошная облачность.

Ранее ИА REGNUM сообщало о срыве приземления трёх авиалайнеров в аэропорту Санкт-Петербурга. Из-за сильных порывов ветра три авиарейса вынуждены были уйти на запасные аэродромы в Московской области.

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