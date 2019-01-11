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Сильный ветер сорвал приземление трех авиалайнеров в Санкт-Петербурге

Происшествия

Из-за порывов ветра три самолета были вынуждены уйти на запасные аэродромы в Московской области

Сильный ветер сорвал приземление трех авиалайнеров в Санкт-Петербурге
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Аэропорт

Санкт-Петербург, 11 января 2019, 21:57 — REGNUM  Три пассажирских самолета не смогли вовремя приземлиться в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, сообщает 11 января официальный сайт аэропорта «Пулково».

В частности, порывы ветра заставили уйти на посадку в Москву один авиалайнер из Мурманска и два пассажирских самолета, прилетевших из столицы России.

В результате пассажиры этих авиарейсов попали в Санкт-Петербург с задержкой от пяти до шести часов.

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Авиапроисшествия
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