Сильный ветер сорвал приземление трех авиалайнеров в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 21:57 — REGNUM Три пассажирских самолета не смогли вовремя приземлиться в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, сообщает 11 января официальный сайт аэропорта «Пулково».

В частности, порывы ветра заставили уйти на посадку в Москву один авиалайнер из Мурманска и два пассажирских самолета, прилетевших из столицы России.

В результате пассажиры этих авиарейсов попали в Санкт-Петербург с задержкой от пяти до шести часов.

Читайте ранее в этом сюжете: Вылетевший из Москвы в Белгород самолет экстренно сел во «Внуково»