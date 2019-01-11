В Москве сотрудник банка подозревается в краже более 2 млн рублей

Москва, , 12:21 — REGNUM В Москве сотрудники полиции задержали сотрудника одного из банков, который подозревается в краже более 2 млн рублей, сообщает 11 января пресс-служба главного управления МВД РФ по столице.

По данным ведомства, в полицию поступило заявление от 32-летнего сотрудника одного из банков на Тишинской площади, который сообщил, что неизвестный похитил крупную сумму денег со счетов кредитной организации.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали на Киевском вокзале подозреваемого — 27-летнего жителя Москвы. Установлено, что мужчина, являясь сотрудником банка, оформил дебетовые карты на клиентов кредитного учреждения, после чего незаконно перевел на них более 2 млн рублей, которые позже снял.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»). В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени перед судом предстанут лица, которые подозреваются в краже более 560 млн рублей из Сибирского банка реконструкции и развития. Утверждены обвинительные заключения в отношении троих жителей городов Москвы, Санкт-Петербурга и Оренбурга.

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