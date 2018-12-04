Тюменский банк обокрали на 560 млн рублей

Тюмень, , 16:10 — REGNUM В Тюмени перед судом предстанут лица, которые подозреваются в краже более 560 млн рублей из Сибирского банка реконструкции и развития. Утверждены обвинительные заключения в отношении троих жителей городов Москвы, Санкт-Петербурга и Оренбурга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, в январе 2018 года совладелец и председатель правления Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР) Григорий Р. совместно со своим знакомым из Москвы создал организованную преступную группу для хищения денег из кассы СБРР. В состав группы вошли жители Санкт-Петербурга и Оренбурга, а также жительница Иркутска, принятая на должность заместителя председателя правления СБРР.

Григорий Р. 18 января 2018 года ушёл в отпуск. Его обязанности были возложены на зама. По распоряжению Григория Р. в отпуск отправили второго заместителя правления СБРР и главного бухгалтера банка. В тот же момент иркутянка, исполняющая обязанности председателя правления СБРР, отправила в командировку начальника отдела кассовых операций. Как полагает следствие, таким образом была создана почва для беспрепятственных хищений и одновременно для алиби Григорию Р.

Из материалов дела следует, что Григорий Р. и его сообщница организовали пополнение кассы СБРР из Уральского главного управления Центрального Банка РФ наличными в общей сумме 561 млн рублей под предлогом выплаты денег вкладчикам. Вечером 26 января и. о. председателя правления СБРР взяла у кассира ключ от хранилища банка, откуда похитила деньги, уложив в девять спортивных сумок. Сотни миллионов помог вынести оренбуржец. Около 350 млн рублей в Тюмени забрал неустановленный мужчина для Григория Р. Около 100 млн рублей взяла себе иркутянка, которая в ночь на 27 января на арендованном самолете улетела в Москву. Остальная сумма была поделена между другими участниками преступной группы.

Главный бухгалтер банка, вернувшись из неожиданного отпуска, 29 января 2018 года обнаружила пропажу полумиллиарда рублей и заявила об этом в полицию. Троих подозреваемых удалось обнаружить ещё в феврале. Они обвиняются по пп. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере») и сразу же были заключены под стражу. Григорий Р. и его сообщница из Иркутска находятся в международном розыске.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года у Сибирского банка реконструкции и развития была отозвана лицензия, а в марте финансовую организацию объявили банкротом.

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