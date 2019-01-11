Автобус с иностранными туристами опрокинулся на Кубе: более 30 пострадавших

Гуантанамо, Куба, , 11:00 — REGNUM На Кубе пассажирский автобус попал в дорожно-транспортное происшествие. Транспортное средство, которое направлялось в Гавану, опрокинулось в городе Гуантанамо на юге-востоке страны. Об этом сообщает издание Periódico Cubanо.

Инцидент произошёл после полудня 10 января. По предварительным данным, водитель при попытке обогнать другой автомобиль не справился с управлением.

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В результате пострадали свыше 30 человек. По словам медиков, раненые и получившие травмы пассажиры начали поступить в госпиталь несколько часов спустя после аварии. Их доставили кареты скорой медицинской помощи.

Всего в медучреждении находятся 33 человека, пятеро из них в тяжелом состоянии. Уточняется, что двое из них — граждане Кубы, ещё трое — иностранцы. Среди пострадавших — двое детей. Также известно о семи погибших. Их личности пока не установлены.

Всего в автобусе находилось 40 туристов, по меньшей мере 22 из которых — иностранцы из таких стран, как Нидерланды, Великобритания, Франция, Мексика и Канада.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё одна авария с участием автобуса на Кубе произошла в августе 2018 года. Транспортное средство, которое перевозило рабочих из города Матансас в один из отелей на берегу Карибского моря, потеряло управление и вылетело с дороги, после чего перевернулось. В результате ДТП погибли не менее трёх человек, еще 38 получили ранения различной степени тяжести.