На Кубе в ДТП с автобусом погибли три человека

Гавана, , 07:49 — REGNUM Не менее трех человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса на Кубе, сообщает Nuevo Dia.

По данным издания, инцидент произошел 14 августа в районе Сантьяго-де-Куба на востоке страны. Автобус перевозил рабочих из города Матансас в один из отелей на берегу Карибского моря.

По словам очевидцев, автобус потерял управление и вылетел с дороги, после чего перевернулся. В результате ДТП погибли не менее трех человек, еще 38 получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года в результате аварии пассажирского автобуса на Кубе пострадали более 50 человек.

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