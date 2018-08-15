Среда, 15 Августа 2018 года
08:03:20 МСК

На Кубе в ДТП с автобусом погибли три человека

Происшествия

Автобус потерял управление и вылетел с дороги, после чего перевернулся

Гавана, 15 августа 2018, 07:49 — REGNUM  Не менее трех человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса на Кубе, сообщает Nuevo Dia.

По данным издания, инцидент произошел 14 августа в районе Сантьяго-де-Куба на востоке страны. Автобус перевозил рабочих из города Матансас в один из отелей на берегу Карибского моря.

По словам очевидцев, автобус потерял управление и вылетел с дороги, после чего перевернулся. В результате ДТП погибли не менее трех человек, еще 38 получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года в результате аварии пассажирского автобуса на Кубе пострадали более 50 человек.

Читайте подробнее: В ДТП с автобусом на Кубе пострадали более полусотни человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить