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Разведка ЛНР обнаружила в зоне конфликта технику ВСУ

Происшествия

Ранее представители ЛНР заявили о возможной подготовке Украиной очередной военной провокации

Луганск, 10 января 2019, 15:09 — REGNUM  Разведка ЛНР обнаружила в районе подконтрольного Украине села Берестовое две батареи пушек «Рапира» и станцию радиоэлектронной разведки, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко 10 января во время брифинга.

«По нашим данным, в скором времени в данный район планируется прибытие еще двух подобных станций», — добавил он.

Напомним, ранее представители ЛНР заявили о возможной подготовке Украиной очередной военной провокации с целью ввести военное положение и отсрочить президентские выборы.

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